Ouro fecha em queda com dólar firme após dados do mercado de trabalho nos EUA

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 18, estendendo o recuo da véspera, após avanço do dólar diante de sinais de resiliência do mercado de trabalho norte-americano. Os dados de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos ficaram abaixo do esperado nesta manhã.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 1,05%, a US$ 3.678,30 por onça-troy.

O dólar subia ante principais pares ainda após o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmar ontem que não via a necessidade de um corte mais acelerado nos juros agora. Mais cedo, o Banco Central americano reduziu a taxa básica de juros pela primeira vez neste ano em 0,25 ponto porcentual, confirmando as expectativas. O dólar firme tende a encarecer sua aquisição do metal precioso para detentores de outras moedas.

Os contratos futuros de ouro estão se afastando de uma recente sequência de fechamentos recordes. Mas, após o corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed, muitos no mercado de ouro acreditam que ainda existem fatores que podem impulsionar o ouro a novos patamares. "Quando as taxas estão mais baixas, vemos os rendimentos caírem e o dinheiro se torna menos atrativo, alimentando a demanda por ouro", afirma Joseph Cavatoni, do World Gold Council.

Cavatoni afirma que o WGC espera maior demanda por ouro por parte de investidores ocidentais, embora, no curto prazo, haja volatilidade - com alguns traders optando por garantir lucros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

