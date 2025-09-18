Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos EUA, participação estrangeira em Treasuries atinge recorde em julho, diz Tesouro

Nos EUA, participação estrangeira em Treasuries atinge recorde em julho, diz Tesouro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Departamento do Tesouro dos EUA informou nesta quinta-feira, 18, que as participações estrangeiras em títulos do Tesouro totalizaram um valor recorde de US$ 9,16 trilhões em julho, um aumento de US$ 31,9 bilhões em relação a junho.

Os influxos líquidos privados estrangeiros foram de US$ 22,6 bilhões e os fluxos líquidos oficiais estrangeiros somaram US$ 20,5 bilhões.

Segundo o departamento, os residentes estrangeiros aumentaram suas participações em títulos de longo prazo dos EUA em julho, em um total de US$ 78,8 bilhões.

As compras líquidas por investidores privados estrangeiros foram de US$ 72,4 bilhões e as por instituições oficiais estrangeiras foram de US$ 6,4 bilhões.

Enquanto isso, os residentes americanos aumentaram suas participações em títulos estrangeiros de longo prazo, com compras líquidas de US$ 29,6 bilhões.

A próxima publicação, que apresentará os dados relativos a agosto de 2025, está prevista para 17 de outubro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar