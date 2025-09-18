Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MDIC inicia investigação por dumping em ácido acrílico da China

Autor Agência Estado
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) iniciou investigação por dumping nas exportações de ácido acrílico da China para o Brasil.

De acordo com circular publicada no Diário Oficial da União (DOU), a análise dos elementos de prova de dumping considerou o período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024.

Já o período de análise de dano à indústria brasileira considerou o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024.

China

