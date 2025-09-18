Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mauro Vieira se reúne com alta representante para Política Externa da UE na sexta-feira

Mauro Vieira se reúne com alta representante para Política Externa da UE na sexta-feira

De acordo com a União Europeia, a alta representante deve discutir o acordo entre o bloco europeu e o Mercosul
Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebe na sexta-feira, 19, a alta representante para Política Externa e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas. A recepção será no Palácio Itamaraty, às 11h25, com reunião a partir das 11h30. Às 12 horas, Vieira e Kallas darão uma declaração à imprensa.

Segundo comunicado divulgado pela União Europeia, Kallas também deve se reunir com o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e principal conselheiro do petista em assuntos internacionais até hoje.

Essa é a primeira visita de Kallas à América Latina.

De acordo com a União Europeia, a alta representante, que também é vice-presidente da Comissão Europeia, deve discutir com integrantes do governo brasileiro detalhes do acordo entre o bloco europeu e o Mercosul, além da parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

MERCOSUL

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar