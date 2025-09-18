Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital

, até a última terça-feira (16), para a

As informações foram divulgadas pelo secretário de Políticas de Proteção ao Trabalhador, Carlos Augusto Simões Gonçalves.

Segundo ele, a expectativa é que R$ 40 bilhões em contratos antigos sejam migrados até outubro.

A migração para o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que hospeda o Crédito do Trabalhador, vai até novembro.

Os contratos antigos pertencem a funcionários que trabalham ou trabalhavam em empresas que tinham parcerias com bancos para oferecer empréstimos com desconto das parcelas no salário. Esse modelo será extinto em novembro.