FedEx supera em lucro e na receita no 1º trimestre fiscal de 2026; ação sobe 5%

A FedEx registrou um aumento no lucro e na receita em seu primeiro trimestre fiscal de 2026, com resultados impulsionados pelo envio de mais pacotes a taxas mais maiores e esforços para reduzir custos em um ambiente comercial incerto. A empresa de transporte com sede em Memphis, Tennessee, também emitiu o guidance para seu ano fiscal atual, após ter se recusado a fazê-lo em junho, quando enfrentava vários cenários tarifários e uma incerteza econômica mais ampla.

Nesta quinta-feira, 18, a FedEx registrou um lucro de US$ 824 milhões, ou US$ 3,46 por ação, no trimestre encerrado em 31 de agosto, em comparação com US$ 794 milhões, ou US$ 3,21 por ação, um ano antes. Excluindo certos itens únicos, os ganhos ajustados por ação foram de US$ 3,83, acima dos US$ 3,61 antecipados pelos analistas, de acordo com a FactSet.