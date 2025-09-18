Estamos vigilantes para que não haja nenhum tipo de fraude no consignado, diz Wolney Queiroz

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse, nesta quinta-feira (18) que o ministério está vigilante para não haver nenhum tipo de fraude no crédito consignado nos moldes do que houve com os desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele participou do programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"É um trabalho que não cessa. É permanente e nós estamos vigilantes para que não haja nenhum tipo de desconto indevido também nos consignados", declarou.