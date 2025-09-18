Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em leve baixa, Ibovespa testa realização de lucros após renovar recordes

Em leve baixa, Ibovespa testa realização de lucros após renovar recordes

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após ter renovado na quarta-feira recordes tanto no intradia (pela primeira vez na casa de 146 mil pontos) como no fechamento (no patamar de 145 mil), o Ibovespa teve uma quinta-feira, 18, em modo pausado, com leve variação entre a mínima (144.993,21) e a máxima (145.726,41) da sessão, em que saiu de abertura aos 145.593,63 pontos. Ao fim, o índice da B3 marcava leve perda de 0,06%, aos 145.499,49 pontos, interrompendo série de renovação de máximas que se estendeu por três sessões, entre a segunda e a quarta-feira.

Até aqui na semana, o Ibovespa ainda acumula ganho de 2,27% no intervalo, colocando o avanço do mês a 2,88% - no ano, o índice da B3 sobe 20,96%. O giro financeiro desta quinta-feira foi a R$ 22,8 bilhões, na véspera do vencimento de opções sobre ações.

A curva do DI avançou após o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) ao fim da reunião de setembro, na noite da quarta, ter praticamente fechado a porta para o anseio de parte do mercado quanto às chances de um corte da Selic ainda em 2025, tendo o Federal Reserve, conforme esperado, iniciado na quarta-feira o ciclo de afrouxamento da política monetária dos EUA com um ajuste de 25 pontos-base na taxa de referência.

"Mesmo com a apreciação cambial observada nas últimas semanas e com os sinais de enfraquecimento da atividade, a projeção do modelo do BC para o IPCA no horizonte relevante (primeiro trimestre de 2027) permaneceu estável em 3,4%. A comunicação do Copom, portanto, não parece compatível com a possibilidade de corte de juros em dezembro", diz Luis Cezario, economista-chefe da Asset 1.

"Ao mesmo tempo em que reconhece alguma desaceleração na economia, o comitê vê um mercado de trabalho ainda bastante resiliente e expectativas inflacionárias desancoradas. Além disso, há fatores que adicionam volatilidade ao ambiente, como conflitos geopolíticos e tarifas, especialmente as aplicadas sobre o Brasil", observa Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos.

Assim, vindo de máximas históricas e ante perspectiva de que a Selic permaneça no alto patamar de 15% ainda por algum tempo, ao menos até o primeiro trimestre de 2026, as principais ações do Ibovespa contaram com poucos gatilhos na sessão, negativa para os preços do petróleo e levemente, também, para o minério de ferro. Na B3, Petrobras fechou o dia em baixa de 0,75% na ON e de 0,98% na PN, enquanto a principal ação do Ibovespa, Vale ON, recuou 0,19%.

Na ponta ganhadora do índice, destaque para Natura (+16,46%), após o anúncio da venda da holding dos negócios da Avon Internacional, a Natura & Co UK Holdings, para a Regent - acelerando o processo de desinvestimento na marca. Logo depois, vieram Motiva (+2,29%) e Hypera (+2,08%). No lado oposto, Usiminas (-5,40%), Azzas (-3,37%) e Vamos (-2,96%). Entre os maiores bancos, o fechamento foi misto, com variações entre -1,06% (Bradesco ON) e +1,05% (Brasil do Brasil ON).

Nesta quinta-feira, ações do setor de varejo e construção, como Cyrela (-0,20%), Magazine Luiza (-0,71%) e MRV (-1,02%), refletiram o comunicado hawkish do Copom - que não trouxe expectativa de queda de juros tão cedo, cenário que tende a prejudicar esses setores, aponta Gabriel Filassi, sócio da AVG Capital.

"No Brasil, veio hoje um ajuste sutil, muito leve, mostrando a resiliência do mercado doméstico. Apesar da alta da moeda americana ante referências do índice DXY, como euro, iene e libra, vista nesta quinta-feira, o dólar deve seguir fragilizado em nível global, favorecendo diversificação para emergentes com o início dos cortes de juros nos Estados Unidos", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus. Por aqui, a moeda norte-americana operou perto da estabilidade em boa parte da sessão, mas fechou em alta de 0,34%, a R$ 5,3191.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar