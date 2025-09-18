Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputados republicanos pedem medidas do Fed para mitigar aumento em fraudes financeiras nos EUA

Deputados republicanos pedem medidas do Fed para mitigar aumento em fraudes financeiras nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Deputados Republicanos que compõem o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA enviaram uma carta ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) solicitando informações sobre as medidas que a instituição está tomando para combater o aumento das fraudes financeiras no país.

Em carta endereçada ao presidente do Fed, Jerome Powell, os deputados dizem esta "supervisionando o uso da autoridade do Federal Reserve para melhorar a segurança dos sistemas de pagamento e liquidação e promover a proteção ao consumidor".

A carta pede que o Fed desenvolva uma apresentação sobre a estrutura organizacional da instituição e explique se está prejudicando a capacidade da agência de proteger os consumidores, além de listar todas as medidas de conscientização sobre as fraudes em pagamentos feitas para os consumidores, entre outras demandas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar