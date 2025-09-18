Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Consórcio Rota da Liberdade arremata concessão de trecho rodoviário em MG

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Consórcio Rota da Liberdade, liderada pela Metropolitana e outras cinco construtoras, arrematou nesta quinta-feira, 18, a concessão do Lote Via Liberdade, trecho rodoviário que liga as cidades mineiras de Ouro Preto e Mariana. O grupo ofertou um desconto de 13,2% em relação à contraprestação máxima a ser paga pelo poder concedente. O valor final é de R$ 1,702 bilhão ante o teto de R$ 1,961 bilhão.

O projeto, no modelo de parceria público-privada (PPP), foi leiloado na sede da B3, em São Paulo. A previsão é de cerca de R$ 6 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos de contrato. A concessão é composta por cerca de 190 quilômetros, somando trechos da rodovia federal BR-356 e das estaduais MG-262 e MG-329.

A Houer, que atua na estruturação de projetos na área de infraestrutura, também participou do certame. A empresa ofertou um deságio de 0,02%, representando uma contraprestação de R$ 1,961 bilhão.

A diferença entre os dois lances não foi suficiente para que a disputa fosse a leilão, consagrando o Consórcio Rota da Liberdade como vencedor. Além da Metropolitana, o grupo é composto também pela Quebec Construções e Tecnologia Ambiental, JCP Participações, Construtora Abra Infraestrutura, Construtora Contorno e Renova Engenharia.

Por se tratar de uma parceria público-privada (PPP), os aportes serão compartilhados entre o Estado e a concessionária ganhadora. A operadora será remunerada por meio das tarifas de pedágio e da contraprestação paga pelo poder concedente.

Dos R$ 6 bilhões previstos em investimentos, R$ 2 bilhões serão aportados pelo Estado por meio do Novo Acordo de Mariana, criado para garantir a reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Assinado em 2024, o fundo tem parte dos recursos destinados a melhorias de infraestrutura de mobilidade nas cidades afetadas, como Mariana.

A Via Liberdade corta outros 10 municípios mineiros: Nova Lima, Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto, Acaiaca, Barra Longa, Ponte Nova, Urucânia, Piedade de Ponte Nova e Rio Casca

As melhorias previstas no projeto incluem mais de 120 quilômetros de duplicações e 30 quilômetros de terceiras faixas, assim como acostamento em todo o trecho concedido. Prevê também a implementação de pedágio eletrônico (free flow).

