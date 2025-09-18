Bolsas da Europa sobem, com ganhos liderados por tecnologia, após Fed e à espera do BoE

São Paulo, 18/09/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, com ganhos liderados por ações de tecnologia, um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) cortar juros pela primeira vez neste ano e à espera de decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE).

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,86%, a 555,36 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia exibia robusta alta, de quase 3%.

O Fed ontem cortou os juros básicos americanos em 25 pontos-base, como era amplamente esperado, e sinalizou mais possíveis reduções até o fim do ano, mas descartou a necessidade de um relaxamento mais acentuado da política monetária.

Logo mais, o BoE define seu juro básico, que deverá ser mantido em 4%, segundo analistas, em um ambiente de inflação elevada e crescimento fraco no Reino Unido. Mais cedo, o BC norueguês cortou sua principal taxa de juros, mas sinalizou que o ritmo de relaxamento de sua política passará a ser bastante gradual.

Ainda no âmbito monetário, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse hoje que a instituição "não sabe se seu ciclo de afrouxamento terminou", sugerindo possível corte adicional de juros. Na semana passada, o BCE deixou os juros da zona do euro inalterados pela segunda vez seguida.