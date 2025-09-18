Bolsas da Europa fecham na maioria em alta após Fed e BoE, com destaque para semicondutores

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,21%, aos 9228,11 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 1,33%, a 23670,96 pontos. Em Paris, o CAC 40 registrou alta de 0,87%, a 7854,61 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,84%, aos 42307,81 pontos e o Ibex 35, em Madri, apontou ganhos de 0,23%, aos 15175,03 pontos. Na contramão, em Lisboa, o PSI20 cedeu 0,05%, aos 7726,20 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 18, à medida que investidores digerem a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da quarta-feira e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) de mais cedo. Empresas europeias de semicondutores se destacaram após o anúncio de acordo entre Nvidia e Intel e a parceria entre EUA e Reino Unido em IA.

O Goldman Sachs sugeriu que os mercados podem ter sido excessivamente negativos ao interpretar o comentário do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o corte de juros de da quarta-feira foi uma questão de "gestão de riscos". O chefe do BC destacou os riscos de inflação provocados por tarifas e enfatizou uma abordagem "reunião a reunião" para novos afrouxamentos.

Já o BoE manteve a taxa de juros inalterada em momento de inflação elevada e baixo crescimento. O presidente Andrew Bailey destacou que cortes de juros devem ser feitos "gradual e cuidadosamente". Mais cedo, o BC norueguês cortou sua principal taxa de juros, de 4,25% a 4%, mas sinalizou que o ritmo de relaxamento de sua política passará a ser bastante gradual.

O diferencial de juros entre as principais economias do planeta segue no radar dos investidores. Nesta quinta, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou que a instituição pode não ter concluído ainda seu processo de relaxamento monetário, após ter deixado os juros inalterados na decisão da semana passada.

A Nvidia anunciou nesta quinta que investirá US$ 5 bilhões na Intel para o desenvolvimento conjunto de infraestrutura de inteligência artificial (IA). Além disso, os EUA e o Reino Unido também firmaram parceria na área.