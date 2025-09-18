BC da Noruega corta juro básico a 4%, mas sinaliza relaxamento monetário mais gradual

O banco central da Noruega cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4%, após concluir reunião nesta quinta-feira, 18, mas sinalizou que o ritmo de relaxamento da política monetária será bastante gradual mais adiante.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal estavam divididos antes da decisão, com alguns prevendo uma redução de 25 pontos-base e a maioria esperando manutenção da taxa em 4,25%.