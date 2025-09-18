BC da África do Sul mantém taxas de juros em 7% para avaliar efeitos de cortes na economia

Segundo ele, quatro dirigentes votaram pela manutenção dos juros, enquanto outros dois optaram por corte de 25 pontos-base (pb) nas taxas.

O banco central da África do Sul (Sarb, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros do país em 7% ao ano, em decisão dividida. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 18, pelo presidente da instituição, Lesetja Kganyago.

"Queremos ver os efeitos dos cortes de juros realizados até agora sobre a economia, conforme a inflação retorna lentamente para a meta de 3%", afirmou Kganyago.

Desde que começou flexibilização monetária em setembro do ano passado, o BC sul-africano já reduziu juros em cinco ocasiões, em uma redução total de 125 pontos-base.

O presidente do Sarb comentou que uma eventual estabilização da inflação poderá implicar em taxas de juros mais baixas no longo prazo, mas ressaltou que as decisões serão tomadas a cada reunião, baseadas em dados e considerando a balança de riscos.