BC argentino vende US$ 379 milhões em reservas após dólar tocar teto da banda móvel

O Banco Central Argentina vendeu nesta quinta-feira, 18 de agosto, US$ 379 milhões em reservas internacionais após o dólar voltar a tocar o teto da banda móvel, segundo dados preliminares publicados no X da autoridade monetária. Pelas redes sociais, operadores de mercado confirmaram a intervenção.

Pelo regulamento do BCRA, quando a cotação do dólar atinge o teto da banda móvel, o banco pode intervir no mercado com vendas de reservas. Com isso, o BCRA informou nesta quinta-feira que possui US$ 39,407 bilhões em reservas.