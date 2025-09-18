Barroso elogia Galípolo, defende autonomia do BC e diz que juro alto é 'consequência'

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, aproveitou um evento realizado pelo Banco Central nesta quinta-feira, 18, para elogiar o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e defender a autonomia. Um dia após o Comitê de Política Monetária (Copom) manter a taxa Selic em 15%, Barroso também afirmou que os juros altos são "consequência", e não causa, dos problemas.

"Acho que um Banco Central independente é indispensável, e o fato de o Gabriel Galípolo exercer esse papel com a independência e autonomia que ele exerce é fundamental", disse Barroso, sentado ao lado do banqueiro central na mesa de abertura do evento, em um auditório da sede do BC, em Brasília.