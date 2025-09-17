Tributária: relator favorece refrigerantes e limita 'imposto do pecado' sobre bebida açucarada

O relator da segunda etapa para regulamentar a reforma tributária, Eduardo Braga (MDB-AM), acatou uma emenda para limitar a incidência do Imposto Seletivo (IS), conhecido como "imposto do pecado", sobre as bebidas açucaradas. A mudança favorece o setor de refrigerantes.

A emenda foi apresentada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e determina que "as alíquotas do Imposto Seletivo estabelecidas nas operações com bebidas açucaradas respeitarão o porcentual máximo de 2%".