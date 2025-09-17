Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quarta turma do STJ nega recurso da Petrobras em disputa com OceanPact

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a OceanPact informou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, o recurso apresentado pela Petrobras sobre a cobrança de taxas no âmbito de contrato de afretamento da embarcação UP Coral.

A decisão foi tomada em sessão virtual realizada pela Quarta Turma, mas o acórdão ainda está pendente de disponibilização e publicação, "sendo certo que, em caso de eventual trânsito em julgado, deverão ser realizados os procedimentos de liquidação e execução da respectiva sentença".

A OceanPact diz ainda que os direitos creditórios litigiosos relacionados ao Processo Coral e a outras ações contra a Petrobras, incluindo a disputa sobre a embarcação UP Turquoise, já transitada em julgado em novembro de 2024, foram parcialmente cedidos.

A UP mantém, contudo, o direito à participação majoritária em eventual recuperação superior ao valor recebido antecipadamente pela cessão. O ajuste segue os termos acordados e está refletido nas demonstrações financeiras divulgadas pela OceanPact após o fato relevante de junho de 2023.

