Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Fed diz que tarifas maiores continuam elevando preços em alguns setores nos EUA

Presidente do Fed diz que tarifas maiores continuam elevando preços em alguns setores nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam pressionando os preços para cima em alguns setores no país. Mudanças nas políticas governamentais continuam a evoluir, e seus efeitos na economia permanecem incertos", disse em coletiva de imprensa nesta tarde.

"Tarifas mais altas começaram a elevar os preços de algumas categorias de produtos, mas seus efeitos gerais sobre a atividade econômica e a inflação ainda não foram vistos", acrescentou. De acordo com ele, o cenário-base razoável é que o efeito das tarifas na inflação dos EUA será "breve". Ponderou, contudo, que também é possível que os impactos inflacionários sejam "mais persistentes", e esse é um risco a ser avaliado e gerenciado pelo Fed.

"Nossa obrigação é garantir que um aumento único no nível de preços não se torne um problema de inflação contínuo no curto prazo", afirmou Powell, acrescentando que os riscos à inflação apontam para cima e ao emprego, para baixo. E ambos os lados têm de ser equilibrados. "Julgamos apropriado nesta reunião dar mais um passo em direção a uma postura política mais neutra", concluiu.

Desinflação no setor de serviços

O presidente do Federal Reserve avaliou ainda que o processo de desinflação parece continuar desacelerando no setor de serviços. "A inflação diminuiu significativamente em relação às máximas registradas em meados de 2022, mas permanece relativamente elevada em relação à meta de longo prazo de 2%", analisou.

Apesar disso, ele disse que as expectativas de inflação de longo prazo seguem consistentes com meta de 2%.

Powell afirmou ainda que é incomum que demanda e oferta do mercado do trabalho caíam juntos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar