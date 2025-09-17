Powell diz não ver participantes do mercado incorporando riscos à independência do Fed

Powell afirmou também que o cenário de estabilidade financeira nos EUA é misto, mas famílias e bancos estão bem. "Não vemos taxas de juros moderados como terceiro mandato que demande ação específica", disse.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que não vê participantes do mercado incorporando riscos à independência da autoridade monetária em meio às pressões do presidente dos EUA, Donald Trump, para baixar os juros. "Eu não vejo participantes do mercado considerando a questão da independência em termos de definição das taxas de juros", disse, em coletiva de imprensa.

Conforme ele, a redução do balanço de ativos não está tendo consequências macroeconômicas no país. "Estamos reduzindo balanço de ativos em ritmo bem marginal agora", avaliou.

Para Powell, o mercado imobiliário residencial enfrenta escassez de imóveis, mas esse problema está além do trabalho que o Fed pode fazer. Ele disse que a taxa de hipoteca tem caído nos EUA, o que deve elevar demanda no mercado imobiliário.

O presidente do Fed evidenciou ainda a saúde financeira da maior economia do mundo. "É gratificante ver que economia está se segurando. O consumo é mais forte que esperado", avaliou. "A economia não está ruim, já vimos desafios maiores", acrescentou.

Por fim, afirmou que o emprego nos EUA estava sólido em julho, mas que a taxa de equilíbrio caiu bastante e que novos dados sugerem "riscos significativos". Ponderou, contudo, que não há trajetória de juros sem riscos. "Nenhuma é óbvia", avaliou, afirmando que o Fed não se distrairá com temas que vão além da política monetária.