Portugal assina aditamento de contrato para aquisição da sexta aeronave KC-390 da Embraer

Segundo a fabricante brasileira, o acordo faz parte do processo de modernização das capacidades da Força Aérea Portuguesa, com o objetivo de apoiar as operações das Forças Armadas e aumentar a prontidão em missões de interesse público.

A Embraer informou nesta quarta-feira, 17, que Portugal assinou um aditamento ao atual contrato para a aquisição da sexta aeronave KC-390 Millennium e a inclusão dez novas opções de compra para potenciais aquisições por parte de futuras nações parceiras.

Em nota, o general João Cartaxo Alves, chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, destaca que a aquisição do sexto KC-390 fortalece significativamente a capacidade estratégica e operacional da Força Aérea Portuguesa, ao aumentar de forma substancial a disponibilidade do transporte tático e logístico.

Já o aditamento ao contrato, com as dez opções de compra, vai permitir ainda reforçar a Base Aérea N.º 11 como centro de treino especializado, consolidando-a como um polo de excelência na formação de pilotos e operadores das aeronaves KC-390, segundo o general.

O KC-390 Millennium faz parte atualmente de 11 Forças Aéreas em todo o mundo, incluindo oito países europeus e sete membros da Otan.