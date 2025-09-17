PIB da Argentina do 2º trimestre sobe 6,3% na comparação anual e cai 0,1% na trimestral

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 6,3% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo estimativa preliminar divulgada nesta quarta-feira, 17, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Contudo, a comparação com o trimestre imediatamente anterior mostra um recuo de 0,1% em termos dessazonalizados.

Pelo lado da demanda, segundo o Indec, a Formação Bruta de Capital Fixo, que inclui gastos com construção, máquinas e equipamentos, cresceu 32,1% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2024, mas recuou 0,5% na comparação com o primeiro trimestre deste ano.