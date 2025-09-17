Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro fecha em queda modesta, em compasso de espera por corte de juros do Fed

Ouro fecha em queda modesta, em compasso de espera por corte de juros do Fed

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ouro fechou em queda modesta nesta quarta-feira, 17, depois de três sessões consecutivas em alta, em compasso de espera por decisão de juros do Federal Reserve (Fed), cuja ampla expectativa é por corte de juros de 25 pontos-base. Os preços do metal precioso também foram pressionados pela tentativa de recuperação do dólar no exterior, o que tende a encarecer sua aquisição para detentores de outras moedas.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,2%, a US$ 3.717,80 por onça-troy. A prata fechou em queda de 1,78%, a US$ 42,15 por onça-troy, se afastando do seu maior nível em 14 anos.

O dólar firme e a realização de lucros pressionaram os preços do ouro nesta sessão, embora o metal precioso se mantenha próximo de nível recorde à medida que investidores esperam uma trajetória profunda de relaxamento monetário pelo Fed, avalia a Pepperstone. "Qualquer decepção deixará os mercados vulneráveis, caso o Fed não entregue o esperado", aponta. Especialistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, projetam um corte de juros de 25 pontos-base nesta quarta-feira.

Para o Deutsche Bank, o ambiente de juros e câmbio conduzirá o ouro a novo rali, devido à persistência da demanda global. O banco alemão elevou sua projeção para os preços do metal dourado a US$ 4 mil por onça-troy e da prata a US$ 45 a onça-troy em 2026, de US$ 3.700 e US$ 40 anteriormente.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar