Nove de 19 dirigentes do Fed projetam juros nos EUA entre 3,50% e 3,75% no final de 2025

Nove dos 19 integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) projetam que os juros terminarão 2025 na faixa entre 3,50% e 3,75%, conforme o gráfico de pontos divulgado junto com a decisão da autoridade monetária de cortar a taxa básica.

Se considerado ritmo de ajuste de 25 pontos-base por reunião, a trajetória projetada pela maior parte dos dirigentes implicaria em mais duas reduções na taxa básica este ano.