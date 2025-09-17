Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lyft anuncia parceria com Waymo para lançar robotáxis em 2026 em cidade dos EUA

Autor Agência Estado
A Lyft anunciou nesta quarta-feira, 17, uma parceria com a Waymo para lançar em 2026 um serviço de transporte totalmente autônomo em Nashville, nos Estados Unidos. De acordo com comunicado da empresa, a colaboração une "veículos autônomos de classe mundial", os chamados robotáxis, à experiência de atendimento da Lyft.

A iniciativa prevê que a subsidiária Flexdrive assuma a gestão integral da frota da Waymo na cidade, incluindo manutenção, infraestrutura e operações de depósito.

Inicialmente, os usuários poderão solicitar os carros autônomos pelo aplicativo da Waymo, mas a previsão é de que, ainda em 2026, as viagens também sejam integradas à plataforma da Lyft.

Segundo a Lyft, a parceria representa um passo importante para a expansão da mobilidade autônoma, combinando a tecnologia já comprovada da Waymo com a capacidade de gestão de frotas da Flexdrive.

A Waymo ressaltou que Nashville foi escolhida como parte de sua estratégia de escalar o serviço de corridas autônomas para mais pessoas em mais lugares.

O comunicado acrescenta que será implementada uma "integração dinâmica de mercado", permitindo que os veículos da Waymo sejam acionados tanto pela rede da Lyft quanto pela própria Waymo.

Além disso, a Lyft construirá uma instalação dedicada ao gerenciamento da frota autônoma, equipada com pontos de carregamento e serviços de manutenção, garantindo, segundo a empresa, a "experiência consistente e de alta qualidade" esperada pelos usuários das duas plataformas.

EUA

