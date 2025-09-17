IPC-S acelera em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de setembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela Fundação Getulio Vargas, teve acréscimos em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro. O indicador geral passou de -0,20% na primeira quadrissemana do mês para 0,06% na segunda.

No Rio de Janeiro, a deflação diminuiu de 0,38% para 0,09%, enquanto em Salvador a variação também continuou negativa, mas passou de -0,26% para -0,03%.