Funcionários da Embraer entram em greve por tempo indeterminado

Autor Agência Estado
Os metalúrgicos da Embraer decretaram greve por tempo indeterminado na unidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo o sindicato local, a paralisação ocorre em meio a negociação salarial.

"A reivindicação é reajuste salarial de 11%, benefício de R$ 1 mil e assinatura de convenção coletiva. A decisão foi aprovada em assembleia, nesta quarta-feira (17)", disse o sindicato.

Na unidade de São José dos Campos, a folha de pagamento da Embraer conta com cerca de 15 mil funcionários. Por lá a companhia fabrica jatos comerciais e executivos, sistemas e equipamentos e mantém um centro de desenvolvimento.

