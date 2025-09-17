Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fed eleva mediana das projeções para crescimento do PIB dos EUA em 2025, 2026 e 2027

Autor Agência Estado
Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) elevaram as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos para 2025, 2026 e 2027 em junho, na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de junho.

Para 2025, a mediana das estimativas de crescimento da economia americana foi ajustada de 1,4% em junho para 1,6% agora. Para 2026, a projeção passou de 1,6% para 1,8%%, no mesmo período. Para 2027, a expectativa subiu de 1,8% para 1,9%. No longo prazo a mediana também permaneceu inalterada,em 1,8%.

Os dirigentes mantiveram a expectativa para a taxa de desemprego no país para 2025. A mediana das estimativas para a taxa de desemprego este ano segue em 4,5%. Para 2026, a projeção passou de 4,5% para 4,4%, assim como em 2027, que saiu de 4,4% para 4,3%. No longo prazo, a taxa de desemprego projetada permaneceu em 4,2% em setembro, mesmo patamar previsto para 2028.

EUA

