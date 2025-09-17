Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo nos EUA caem 9,285 milhões de barris, revela DoE

Estoques de petróleo nos EUA caem 9,285 milhões de barris, revela DoE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 9,285 milhões de barris, a 415,361 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam estabilidade do indicador.

Os estoques de gasolina caíram 2,347 milhões de barris, a 217,65 milhões de barris, enquanto a projeção também era de estabilidade. Já os estoques de destilados subiram 4,046 milhão de barris, a 124,684 milhões de barris. A previsão era de alta de 500 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 94,9% para 93,3%, enquanto a projeção era de queda a 94,4%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 296 mil barris, a 23,561 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu a 13,482 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar