Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência', diz presidente do Fed

'Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência', diz presidente do Fed

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, fez uma defesa à independência da autoridade ao ser questionado sobre a estreia do indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reunião de setembro, o economista Stephen Miran.

"Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência e, além disso, realmente não tenho nada a compartilhar", disse o presidente do Fed, em coletiva de imprensa.

Powell deu as boas-vindas ao novo membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), e disse que os membros do Fed permanecem unidos na busca de seu duplo mandato: máximo emprego e estabilidade de preços.

Powell afirmou ainda que as projeções dos membros do FOMC estão sujeitas a incertezas e não são o plano ou a decisão do Comitê. "A política monetária não segue um curso predefinido", afirmou Powell.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar