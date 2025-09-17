'Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência', diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, fez uma defesa à independência da autoridade ao ser questionado sobre a estreia do indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reunião de setembro, o economista Stephen Miran.

"Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência e, além disso, realmente não tenho nada a compartilhar", disse o presidente do Fed, em coletiva de imprensa.