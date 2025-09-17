Decisão de cortar juros do Fed não foi unânime; indicado por Trump vota por redução maior

A decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar taxa de juros para faixa entre 4% a 4,25% ao ano, anunciada nesta quarta-feira, 17, não foi unânime, de acordo com o comunicado publicado. O diretor Stephen Miran divergiu dos outros membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) e votou por um corte maior, de 50 pontos-base.

Antes da reunião, os dirigentes já tinha demonstrado que poderiam apoiar uma redução mais agressiva nos juros.