CCJ do Senado aprova 2ª regulamentação da reforma tributária

CCJ aprovou a regulamentação da 2ª etapa da Reforma Tributária / Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado concluiu no início da tarde desta quarta-feira, dia 17, a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, a segunda etapa para regulamentar a reforma tributária. Agora, segue para o plenário da Casa, sob o regime de urgência. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Durante a votação, o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), acatou mudanças feitas pelos senadores, como a que limita a incidência do "imposto do pecado" sobre bebidas açucaradas e que aumenta a isenção dada a carros adaptados a pessoas com deficiência.

Confira principais pontos do texto: 'Imposto do pecado' para refrigerantes Braga estabeleceu uma tributação escalonada para as bebidas açucaradas - como refrigerantes - com o Imposto Seletivo (IS), conhecido como "imposto do pecado", que incide sobre bens considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. O escalonamento da tributação vai de 2029 e 2033. O relator argumenta que esse tipo de bebida segue a mesma lógica dos cigarros e de bebidas alcoólicas, com taxação para desestimular o consumo, e sobre os quais já foi aprovado o escalonamento no primeiro projeto, em 2024. Durante a votação nesta quarta-feira, ele acatou uma emenda para limitar a incidência do Imposto Seletivo sobre as bebidas açucaradas. A sugestão foi apresentada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e determina que "as alíquotas do Imposto Seletivo estabelecidas nas operações com bebidas açucaradas respeitarão o porcentual máximo de 2%".

Taxistas, mototaxistas e fretistas como nanoempreendedores O texto equipara taxistas, mototaxistas e fretistas aos motoristas de aplicativos como nanoempreendedores. Com isso, as categorias ficarão dispensadas do pagamento de IBS e CBS, desde que 25% da receita bruta mensal estejam dentro dos 50% do limite de renda previsto para o microempreendedor individual. Veículos adaptados a pessoas com deficiência Durante a votação na CCJ, Braga aceitou ampliar a isenção de IBS e CBS sobre carros adaptados a pessoas com deficiência. Atualmente, a isenção é limitada a operações de até R$ 70 mil para veículos de até R$ 200 mil. Após acordo e a pedido da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), Braga ampliou o limite para operações de até R$ 100 mil, mantendo o valor máximo dos veículos de até R$ 200 mil.

Hotéis e parques de diversão e temáticos Braga inseriu um trecho para que hotéis, parques de diversão e parques temáticos, na venda de alimentação e bebidas, tenham o mesmo tratamento tributário de bares e restaurantes, ou seja, pagarão só 60% da alíquota geral do IBS e da CBS. O senador afirmou que a medida serve para evitar assimetrias concorrenciais. A mudança não inclui a venda de bebidas alcoólicas e de produtos alimentícios industrializados nesses estabelecimentos. Nesses casos, a tributação segue fora do regime específico. Imposto sobre herança Braga manteve a isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conhecido como "imposto sobre herança", sobre o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e sobre o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). A isenção atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a tributação do ITCMD sobre os produtos de previdência privada é inconstitucional. Também ficam isentos do "imposto da herança" seguros e pecúlios, mesmo quando o beneficiário for um terceiro.