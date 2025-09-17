Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CCJ do Senado aprova 2ª regulamentação da reforma tributária

CCJ do Senado conclui votação de 2ª regulamentação da reforma tributária

Projeto limita a incidência do "imposto do pecado" sobre bebidas açucaradas e aumenta a isenção dada a carros adaptados a pessoas com deficiência
Agência Estado
Agência Estado Autor
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado concluiu no início da tarde desta quarta-feira, dia 17, a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, a segunda etapa para regulamentar a reforma tributária. Agora, segue para o plenário da Casa, sob o regime de urgência.

Durante a votação, o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), acatou mudanças feitas pelos senadores, como a que limita a incidência do "imposto do pecado" sobre bebidas açucaradas e que aumenta a isenção dada a carros adaptados a pessoas com deficiência.

Reforma Tributária: entenda o que prevê o projeto

O PLP 108/2024 tem o objetivo de criar regras para o Comitê Gestor do IBS, responsável por arrecadar e distribuir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) - novo imposto de Estados e municípios - e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) - novo imposto federal - , que passarão a ser os principais tributos a incidir sobre as relações de consumo no País a partir de 2027 - com uma fase de teste já em 2026.

O texto do Senado relatado por Braga traz uma série de mudanças ao que foi aprovado pela Câmara: adiciona novas regras para o "imposto da herança", regulamenta a tributação de fundos de investimentos e patrimoniais e enquadra taxistas e mototaxistas na isenção dada a nanoempreendedores.

O projeto recebeu mais de 500 sugestões de modificações, das quais foram acatadas integral ou parcialmente mais de 140. Segundo o senador, o texto foi negociado com a equipe econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso aprovado pelo Senado, voltará à Câmara.

Confira principais pontos do texto:

'Imposto do pecado' para refrigerantes

Braga estabeleceu uma tributação escalonada para as bebidas açucaradas - como refrigerantes - com o Imposto Seletivo (IS), conhecido como "imposto do pecado", que incide sobre bens considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. O escalonamento da tributação vai de 2029 e 2033.

O relator argumenta que esse tipo de bebida segue a mesma lógica dos cigarros e de bebidas alcoólicas, com taxação para desestimular o consumo, e sobre os quais já foi aprovado o escalonamento no primeiro projeto, em 2024.

Durante a votação nesta quarta-feira, ele acatou uma emenda para limitar a incidência do Imposto Seletivo sobre as bebidas açucaradas. A sugestão foi apresentada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e determina que "as alíquotas do Imposto Seletivo estabelecidas nas operações com bebidas açucaradas respeitarão o porcentual máximo de 2%".

Taxistas, mototaxistas e fretistas como nanoempreendedores

O texto equipara taxistas, mototaxistas e fretistas aos motoristas de aplicativos como nanoempreendedores. Com isso, as categorias ficarão dispensadas do pagamento de IBS e CBS, desde que 25% da receita bruta mensal estejam dentro dos 50% do limite de renda previsto para o microempreendedor individual.

Veículos adaptados a pessoas com deficiência

Durante a votação na CCJ, Braga aceitou ampliar a isenção de IBS e CBS sobre carros adaptados a pessoas com deficiência. Atualmente, a isenção é limitada a operações de até R$ 70 mil para veículos de até R$ 200 mil.

Após acordo e a pedido da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), Braga ampliou o limite para operações de até R$ 100 mil, mantendo o valor máximo dos veículos de até R$ 200 mil.

Hotéis e parques de diversão e temáticos

Braga inseriu um trecho para que hotéis, parques de diversão e parques temáticos, na venda de alimentação e bebidas, tenham o mesmo tratamento tributário de bares e restaurantes, ou seja, pagarão só 60% da alíquota geral do IBS e da CBS. O senador afirmou que a medida serve para evitar assimetrias concorrenciais.

A mudança não inclui a venda de bebidas alcoólicas e de produtos alimentícios industrializados nesses estabelecimentos. Nesses casos, a tributação segue fora do regime específico.

Imposto sobre herança

Braga manteve a isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conhecido como "imposto sobre herança", sobre o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e sobre o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). A isenção atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a tributação do ITCMD sobre os produtos de previdência privada é inconstitucional. Também ficam isentos do "imposto da herança" seguros e pecúlios, mesmo quando o beneficiário for um terceiro.

Braga ampliou a gama de opções para imunidade do imposto. Ele incluiu:

  • Doações de imóveis destinados à reforma agrária;
  • Transmissões à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
  • Transmissão de livros, jornais e periódicos (e seus insumos);
  • Transmissão de fonogramas e videofonogramas musicais brasileiros

O relator também manteve a tributação sobre trusts no exterior, assim como contratos com características similares ao do trust.

No relatório apresentado nesta quarta, Braga acatou uma emenda para estabelecer que o ITCMD e o imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) podem ser exigidos já na formalização do título translativo, ou seja, quando é lavrada a escritura pública ou o documento equivalente registrado no Cartório de Registro de Imóveis. O relator argumenta que isso dará segurança jurídica a Estados e municípios.

Estrutura do Comitê Gestor

Braga definiu regras para o Comitê Gestor do IBS, que passará a atuar de forma permanente em 2026. Os mandatos do Conselho Superior serão de dois anos, e a presidência será alternada entre governadores e prefeitos.

De forma provisória, o colegiado será formado por 14 representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e por 13 da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). O regulamento eleitoral será definido por ato conjunto das duas associações.

"Nada me deu mais trabalho que a composição entre a CNM e a FNP. É um exercício quase desumano de busca de consenso", afirmou o emedebista.

Condicionantes para isenção de fundos imobiliários e do agro

O texto consolida as regras sobre a cobrança da CBS e IBS sobre Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Fundos de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros). Segundo Braga, as normas atendem uma demanda da equipe econômica.

Atualmente, a lei determina que esses fundos serão isentos desses tributos, mas há insegurança jurídica sobre as condicionantes, por causa de vetos sobre o tema pendentes no Congresso.

A regra continua sendo a isenção dos fundos que investem em "papéis". No caso dos fundos que realizam operações com imóveis, só terão isenção caso atendam alguns requisitos, como a não concentração de cotas entre as mesmas pessoas ou empresas.

Alíquotas escalonadas por operações do FTGS feitas por bancos

O relator acatou nesta quarta-feira uma sugestão para definir as alíquotas do IBS e da CBS que incidirão sobre operações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço feitas por agentes financeiros e bancários, como nos casos de financiamentos habitacionais.

A emenda foi apresentada pelos senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Weverton (PDT-MA) e determina que a soma do IBS e da CBS será de:

- Em 2027 e 2028: 1,0%;

- Em 2029: 1,2%;

- Em 2030: 1,4%;

- Em 2031: 1,6%;

- Em 2032: 1,8%;

- A partir de 2033: 3,0%.

O imposto incide sobre o valor da operação, inclusive tarifas e comissões.

A regra não valerá para a Caixa Econômica Federal, que continuará tendo a isenção de IBS e CBS sobre operações do FGTS, como determina uma lei já em vigor.

Análise: a reforma tributária é a melhor possível ou a indicada? | O POVO NEWS

