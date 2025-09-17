Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara aprova pressupostos constitucionais de MP que institui Tarifa Social de Energia Elétrica

Autor Agência Estado
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 17, o parecer sobre os pressupostos constitucionais de urgência e de relevância da Medida Provisória 1.300/2025, que prevê a ampliação da Tarifa Social de Energia Elétrica. Essa é uma etapa regimental obrigatória. O governo só pode editar MPs em casos de justificada relevância e urgência.

Os deputados seguem agora com a votação de qual texto terá preferência: o da emenda aglutinativa de plenário, que faz parte de um acordo, ou o projeto da comissão mista.

Em seguida, a Câmara fará uma terceira votação para aprovar o texto em si.

A validade da MP é até 23h59 desta quarta e ainda precisa passar pelo Senado, após a votação da Câmara.

Se o texto passar por alterações no Senado, a Câmara terá que fazer nova avaliação. Pela previsão regimental, a sanção presidencial não precisaria ser necessariamente nesta quarta.

Em tese, o prazo para análise do projeto de lei pelo Poder Executivo é de 15 dias úteis.

Para o texto de conversão da MP não perder a validade, a obrigação é que seja aprovado no Congresso, nas duas casas, ainda nesta quarta. Ou seja, apesar de o texto já expirar na quinta-feira, a sanção pode ocorrer depois.

