Bolsas da Europa operam de lado, à espera do Fed e de comentários de Powell

São Paulo, 17/09/2025 - As bolsas europeias operam de lado na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e comentários de seu presidente, Jerome Powell, em busca de sinais sobre a futura trajetória das taxas.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,08%, a 551,22 pontos.

No meio da tarde de hoje, é amplamente esperado que o Fed corte seus juros pela primeira vez este ano, em 25 pontos-base, diante de recentes evidências de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA. As atenções, então, vão se voltar para Powell, que pode sinalizar o quão rápido o BC americano está disposto a relaxar sua política mais adiante, assim como para novas projeções de crescimento e inflação.

No âmbito macroeconômico da Europa, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido permaneceu no elevado patamar de 3,8% em agosto, muito acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra (BoE), que amanhã (18) também define seu juro básico. Já o CPI anual da zona do euro do mês passado foi revisado para baixo, de 2,1% a 2%, voltando para a meta do Banco Central Europeu (BCE).

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,18%, a de Paris recuava 0,02% e a de Frankfurt avançava 0,08%. A de Madri, por sua vez, tinha ligeira alta de 0,05%, enquanto as de Milão e Lisboa caíam 0,80% e 0,13%, respectivamente.