B3 lança programa de formador de mercado de títulos públicos federais, com início em outubro

A B3 informou nesta quarta-feira, 17, que está lançando um programa para credenciar instituições financeiras quem têm interesse em atuar como formadores de mercado de títulos públicos federais. O programa terá início em outubro e tem o objetivo de aumentar a liquidez do segmento, diz a B3, em nota. Serão credenciados até dois formadores de mercado para Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) e até dois formadores para Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Letras do Tesouro Nacional (LTN).

"As instituições credenciadas como formadores de mercado deverão realizar ofertas de compra e de venda para a formação de preço de títulos públicos federais no Trademate, plataforma de negociação eletrônica de produtos de renda fixa da B3", afirma a Bolsa. Os formadores credenciados contarão com incentivo financeiro da B3 pela participação na formação de preço dos títulos, considerando volume negociado em tela e spread. As inscrições para o programa vão até o dia 26 de setembro e, caso as solicitações de credenciamento excedam o número de vagas oferecidas, haverá critérios de desempate. Podem solicitar o cadastro como formadores de mercado as pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras e fundos de investimentos que atuem como formadores de mercado autônomos.