Vendas no varejo dos EUA sobem 0,6% em agosto ante julho

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% em agosto ante julho, para US$ 732 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 16. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% das vendas no mês passado.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram aumento de 0,7% no confronto mensal de agosto. Na comparação anual, as vendais totais do varejo nos EUA avançaram 5% em agosto.