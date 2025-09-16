Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa de desemprego no Reino Unido se mantém em 4,7% nos 3 meses até julho

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A taxa de desemprego do Reino Unido ficou em 4,7% nos três meses até julho, inalterada em relação ao nível do trimestre até junho, segundo dados publicados nesta terça-feira, 16, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou avanço anual de 4,8% no trimestre até julho, desacelerando ante o acréscimo de 5% observado nos três meses até junho.

