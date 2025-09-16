Silveira diz que terá reunião com Hugo Motta hoje sobre MPs da reforma do setor elétrico

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 16, que haverá ainda no dia de hoje uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tratar do tema da reforma do setor elétrico, proposta pelo governo via Medida Provisória. O ministro declarou que ainda não há acordo fechado entre governo e Legislativo.

O relator da MP 1.300/2025, deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), já apresentou seu parecer à comissão mista que analisa a proposta.