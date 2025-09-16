Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Silveira diz que terá reunião com Hugo Motta hoje sobre MPs da reforma do setor elétrico

Silveira diz que terá reunião com Hugo Motta hoje sobre MPs da reforma do setor elétrico

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 16, que haverá ainda no dia de hoje uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tratar do tema da reforma do setor elétrico, proposta pelo governo via Medida Provisória. O ministro declarou que ainda não há acordo fechado entre governo e Legislativo.

O relator da MP 1.300/2025, deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), já apresentou seu parecer à comissão mista que analisa a proposta.

O texto deve ser votado hoje em plenário. Houve foco na proposta que amplia a Tarifa Social de Energia Elétrica e os demais temas defendidos pelo governo devem ser tratados em outra MP, sob relatoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM). "Confio no trabalho dos relatores", declarou o ministro em conversa com jornalistas.

Silveira também repetiu que a reforma do setor elétrico, enviada pelo governo, é equilibrada, beneficiando a classe média e os mais pobres. É previsto, por exemplo, a abertura de mercado para os consumidores residenciais, o que, em última análise, deve reduzir a conta de luz da classe média, segundo o governo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar