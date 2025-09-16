Petros acumula rentabilidade de 8,6% e patrimônio vai a R$ 143,9 bi

A rentabilidade acumulada no ano pela Petros supera em mais de dois pontos porcentuais o objetivo de retorno médio, de 6,3% no período, considerando o resultado prévio dos investimentos, destacou a Petros em nota. No mês, a rentabilidade foi de 1,13% e superou o objetivo de retorno de 0,25% no mês

A Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, encerrou agosto com rentabilidade acumulada no ano de 8,6%, contribuindo para o crescimento do patrimônio da entidade, que passou de R$ 136,8 bilhões, no encerramento de 2024, para R$ 143,9 bilhões em julho deste ano.

Todos os planos administrados estão acima da meta, refletindo as devidas estratégias de investimentos, disse a entidade.

O segmento de renda variável rendeu 6,26% em agosto, com ganhos acumulados de 20,22% em 2025. Na renda fixa, dado o peso dos títulos públicos com marcação na curva, ou seja, que não sofrem com as oscilações do mercado, o segmento rendeu 0,77%, com retorno acumulado de 7,92%.

Em planos de benefício definido, a carteira de imunização protegeu os ativos das instabilidades no mercado de ações, e os planos superaram seus objetivos de retorno até agosto, com rentabilidade de cerca de 7,5% frente ao objetivo de 6,33%. Já no PP-2, maior plano de contribuição variável do país, os investimentos acumularam ganho de 10,04% frente ao objetivo de 6,34%.

O bom momento se refletiu também nos fundos multimercado, contribuindo para o segmento de investimentos estruturados ter alta de 2,25% em agosto, acumulando ganhos de 9,8% no ano. Já os investimentos imobiliários acumulam alta de 5,16% em 2025. As operações com participantes, que representam os empréstimos, cresceram 7,23% no ano, enquanto os investimentos no exterior, que possuem ativos descorrelacionados com a carteira doméstica, apresentaram retração acumulada de 8,62% até agosto.