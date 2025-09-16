Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Para Haddad, compromisso da neutralidade fiscal na reforma do IR vai ser mantido

Autor Agência Estado
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que o compromisso de manter a neutralidade fiscal no projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês deve ser respeitado pelo Congresso Nacional. "Nós encontramos um mecanismo de neutralidade fiscal que foi bem recebido pelo Congresso Nacional. Tanto é verdade que o relatório do deputado Arthur Lira, relator do texto, foi aprovado na comissão por unanimidade", disse Haddad, durante um evento organizado pelo J. Safra.

A proposta do governo para viabilizar a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil é criar uma "alíquota mínima" a ser paga por quem recebe mais do que R$ 1 milhão por ano.

Falando sobre o projeto, Haddad destacou que ele serve para corrigir desigualdades tributárias no País.

O ministro classificou como "inaceitável" o fato de o Brasil estar entre os dez países mais desiguais do mundo. "É uma coisa muito difícil de a gente conviver", disse.

