Na Alemanha, índice ZEW de expectativas econômicas sobe a 37,3 em setembro

O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 37,3 em setembro, ante 34,7 em agosto, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão ZEW nesta terça-feira, 16. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a 27,6 neste mês. Houve piora, porém, no índice de condições atuais medido pelo ZEW, que diminuiu de -68,6 para -76,4 entre agosto e setembro.