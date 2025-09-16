Mercosul segue ativo e mostra determinação em construir pontes com o mundo, diz Vieira

O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), bloco integrado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, demonstra que o Mercosul segue ativo, renovado e determinado a construir pontes com o mundo, resumiu o Ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Ele destacou que as negociações exigiram persistência, mas geraram um acordo moderno que beneficiará a sociedade.

Os comentários foram feitos durante cerimônia no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. "Mesmo com aumento de protecionismo, seguimos defensores do comércio internacional para elevar a prosperidade dos nossos povos", afirmou. O acordo de livre comércio foi construído após 14 rodadas de negociações, iniciadas em 2017 e encerradas no último mês de julho, e representa um mercado de aproximadamente 290 milhões de consumidores e um PIB de cerca de US$ 4,39 trilhões em 2024. A cerimônia reuniu autoridades do Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina, Liechtenstein, Noruega, Islândia, e Suíça, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Agora, os países iniciarão os trâmites para internalização do acordo. No Brasil, tal processo envolve os Poderes Executivo e Legislativo, por meio da aprovação do Congresso Nacional.