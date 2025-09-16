Juros têm viés de alta após Pnad Contínua mostrar mercado de trabalho forte

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam com viés de alta nestes primeiros minutos de negociação desta terça-feira, 16, na contramão do dólar e dos retornos dos Treasuries, que recuam. As taxas reagem aos dados da Pnad Contínua, que apontaram taxa de desemprego de 5,6% no trimestre terminado em julho, que ficou no piso das estimativas do Projeções Broadcast e também representou o menor porcentual desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012.

No período, somente dois segmentos econômicos registraram fechamento de vagas. Entre os que geraram mais empregos no trimestre, os destaques ficaram com Agricultura (206 mil vagas), Serviços (102 mil) e Comércio (88 mil).