Haddad: volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa

"O volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa", afirmou Haddad, ao participar da abertura do J.Safra Investment, na manhã desta terça-feira, em São Paulo.

Na mão contrária dos que defendem que as ações trabalhistas foram reduzidas grandemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que o volume de ações de natureza trabalhista, previdenciária e assistencial preocupa.

O ministro disse, contudo, que não se lembra de um governo mais diligente que o atual em relação às causas na Justiça.

Perguntado sobre como vê a situação dos Correios, Haddad disse que situação da estatal está inspirando cuidados e muita preocupação.

A empresa de Correios e Telégrafos enfrenta uma forte crise financeira, com prejuízos bilionários e risco de insolvência. Com isso, tem atrasado até os pagamentos aos fornecedores.