Goldman Sachs: França precisará converter déficit em pequeno superávit para estabilizar dívida

O Goldman Sachs atualizou sua análise das dinâmicas da dívida pública francesa, dado o contínuo cenário de incerteza econômica e política. Assim, sob as suposições de médio prazo do banco de 1% de crescimento, 2% de inflação e 3,5% de custos de empréstimos, a França precisará, para estabilizar a dívida pública, transformar o atual déficit primário de 3% do PIB em um pequeno superávit - algo raro nas últimas décadas.

"Estimamos que o saldo primário francês historicamente se aproxima (mas raramente supera) seu nível de estabilização da dívida. Em particular, descobrimos que, ao longo de um ano, o saldo primário na França geralmente melhora em 20% do montante total necessário para estabilizar a dívida, mais lentamente do que na maioria dos países desenvolvidos", diz o Goldman.