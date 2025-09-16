EUA devem ter crescimento bem acima dos 3% no trimestre, diz diretor de Conselho
O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou, em entrevista à Fox Business, que o governo norte-americano está prevendo um crescimento "bem acima" dos 3% para o trimestre atual.
Ele também comentou nesta terça-feira que o juro da T-note de 10 anos baixou consideravelmente.
Segundo ele, as tarifas vão ajudar o país a lidar com o déficit e impulsionar o crescimento econômico.