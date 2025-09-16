EUA abrem processo que pode expandir lista de produtos automotivos sujeitos a tarifas

De acordo com o texto, o objetivo é permitir que produtores domésticos ou associações da indústria possam pedir a inclusão de artigos adicionais quando demonstrarem que as importações "aumentaram de maneira que ameace prejudicar a segurança nacional ou de outra forma comprometa os objetivos estabelecidos" na proclamação presidencial.

O governo dos Estados Unidos publicou nesta terça-feira, 16, no Federal Register , o diário oficial do país, uma regra provisória que define os procedimentos para a inclusão de novas peças automotivas na lista sujeita às tarifas impostas sob a Seção 232 da Lei de Expansão Comercial. Na segunda-feira, 15, o governo já havia anunciado processo semelhante para derivados de aço e alumínio.

As petições serão avaliadas pelo Departamento de Comércio em janelas de duas semanas, abertas quatro vezes por ano, com a primeira prevista para 1º de outubro de 2025.

O processo prevê período de comentários públicos de 14 dias e decisão final em até 60 dias após o recebimento da solicitação.

Segundo o texto, eventuais novos itens aprovados terão tarifas aplicadas a partir das 12h01 do dia seguinte à publicação do aviso no Federal Register.

Esse mecanismo, segundo o governo, é necessário para identificar peças adicionais que justifiquem tarifas "a fim de proteger os interesses de segurança nacional dos EUA".