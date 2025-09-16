Dólar abre em queda de 0,29%, a R$ 5,3250, em linha com exterior

O dólar abriu esta terça-feira, 16, em queda de 0,29%, a R$ 5,3250 em linha com o mercado global um dia antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). As apostas são de que o Fed anunciará na quarta-feira (17) o primeiro corte de juros do ano, enquanto, no Brasil, a expectativa é pela manutenção da taxa de juros, a Selic, em 15% ao ano. Contudo, os sinais da comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom), a ser divulgado nesta quarta-feira, serão determinantes para o rumo do câmbio.

A cena política pode adicionar algum ruído ao longo do dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva articulou com o presidente da Câmara, Hugo Motta, estratégia para barrar o avanço da proposta de anistia a Jair Bolsonaro e aliados. Apesar da pressão do PL, a avaliação é de que não há votos suficientes para aprovar o texto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu autorização ao STF para visitar Bolsonaro nesta quarta, em meio às tensões políticas e após o assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes em Praia Grande, que levou o governo paulista a reforçar a segurança na Baixada Santista.