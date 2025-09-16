Cogna anuncia intenção de fechar o capital da controlada Vasta, listada na Nasdaq

A Cogna Educação informou na noite desta segunda-feira, 15, sua intenção de realizar uma oferta para aquisição (Tender Offer) de até a totalidade das ações ordinárias classe A em circulação emitidas pela sua controlada, a Vasta Platform Limited, atualmente listada na Nasdaq.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a Tender Offer tem como objetivo a descontinuidade da negociação e da listagem de suas ações na Nasdaq, bem como o cancelamento do registro da Vasta como companhia aberta perante a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC).