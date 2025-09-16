CNJ e AGU firmam novo acordo para reduzir ações previdenciárias e execuções fiscais na Justiça

O Conselho Nacional de Justiça (CJF) e a Advocacia-Geral da União (AGU) firmaram um novo acordo de cooperação técnica para reduzir a judicialização no ramo previdenciário e aumentar a eficiência das execuções fiscais - os dois principais gargalos da Justiça brasileira. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 16, pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Para reduzir as ações previdenciárias, o CNJ vai publicar uma portaria aumentando para 14 o número de temas discutidos na Justiça em que a Procuradoria-Geral Federal se compromete a desistir de ações em curso e a deixar de interpor novos recursos. Atualmente, o número de enunciados já firmados em acordo são 10. Os novos temas tratam de:

- Reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhador, conforme critérios técnicos e legislação aplicável, assegurando maior segurança na análise do tempo especial; - Pensão por morte do ex-cônjuge, em situações de dependência econômica mesmo sem pensão alimentícia formalizada; - Concessão de pensão por morte aos segurados que, embora não mantivessem a qualidade de segurado no momento de falecimento, já haviam preenchido requisitos da aposentadoria; - Aceitação de laudos técnicos extemporâneos para comprovação de atividade especial desde que demonstrada continuidade das condições de trabalho.

"Isso parece estatística, mas no fundo estamos melhorando a vida das pessoas que dependem de benefícios previdenciários", afirmou Barroso ao anunciar o acordo. A outra medida é a troca de informações entre bases de dados do CNJ e da AGU para identificar e extinguir todas as execuções fiscais de até R$ 10 mil ou que tenham sido ajuizadas sem CPF ou CNPJ. "A gente avalia que vai conseguir extinguir mais 1/4 de milhão de ações de execução fiscal pendentes", disse o presidente do CNJ e do STF. Em fevereiro de 2024, o CNJ editou resolução que determina a extinção de todas as execuções fiscais até R$ 10 mil ou que estejam sem movimentação por um ano. Os valores não deixam de ser cobrados, mas a cobrança acontece por via administrativa (protesto em cartório), desafogando o Judiciário. De acordo com Barroso, 13 milhões de execuções fiscais já foram extintas desde essa resolução.